(Foto, video) Prvi snimci eksplozije u Novom Sadu: Dečak (13) slučajno aktivirao napravu u smeću, sve razbacano po ulici (13)…

Dečak (13) povređen je danas u Novom Sadu kada je aktivirao upaljač od bombe, saznaje "Blic".

Incident se dogodio na uglu Temerinske i Primorske ulice, a naprava je, kako nezvanično saznajemo, pronađena u smeću. Dečak je prevezen u dečju bolnicu i, kako saznajemo, nije životno ugrožen. Policija je trenutno na terenu, a kako se vidi na snimcima, smeće i stvari razbacani su po ulici usled eksplozije.