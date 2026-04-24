Zastoj na izlazu iz Srbije Kamioni na granici sa Hrvatskom satima čekaju: AMSS objavio najnovije podatke

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS). (Tanjug)