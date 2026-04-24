Hadžiu nakon presude za Banjsku: Dokazano je da napad na ustavni poredak Kosova ne ostaje nekažnjen

Današnja presuda za teroristički napad u Banjskoj dokaz je da napad na ustavni poredak i bezbednost države ne ostaje nekažnjen, ocenila je vršiteljka dužnosti predsednice Kosova Aljbuljena Hadžiu.On je u objavi na društvenim mrežama navela da će slučaj iz septembra 2023. godine dobiti epilog „tek kada svi odgovorni, na čelu sa Milanom Radoičićem, budu izvedeni pred lice pravde“. „Presudom koju je danas objavio Osnovni sud u Prištini, Blagoje Spasojević i Vladimir