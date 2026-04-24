Kako dalje? Jokić o teškoj poziciji Denvera u NBA plej-ofu

Nikola Jokić navikao je košarkašku javnost na konstantno obaranje rekorda i visoke brojke.

Tako se meč protiv Minesote u prvoj rundi NBA plej-ofa u kojem je Jokić postigao 27 poena i imao 15 skokova može tretirati kao loš s obzirom na to da je centar Denvera pogodio samo dve trojke iz 10 pokušaja, kao i pet šuteva za dva poena iz 16 pokušaja. Gora stvar po Nagetse je što je Minesota posle trijumfa 113:96 za korak bliže polufinalu Zapadne konferencije od tima iz Kolorada (2:1 u seriji). Jokić se, naravno, ne predaje. – Vraćali smo se više puta u plej-ofu.