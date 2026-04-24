Novi sporazum Velike Britanije i Francuske radi smanjenja broja migranata koji prelaze Lamanš

Velika Britanija i Francuska su danas potpisale novi višemilionski sporazum sa ciljem smanjenja broja migranata koji prelaze kanal Lamanš u malim čamcima, uz povećanje broja policijskih patrola i pojačan nadzor u severnoj Francuskoj.

Prema sporazumu, Velika Britanija će obezbediti 576 miliona evra za jačanje mera u severnoj Francuskoj, uz dodatnih 185 miliona evra zavisno od uspeha novih taktika za ograničavanje prelazaka Lamanša. Ako ti napori ne budu uspešni, dodatno finansiranje će biti obustavljeno posle godinu dana, saopštilo je britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sporazum predviđa povećanje broja raspoređenih policajaca sa sadašnjih 907 na 1.392 za period od 2026. do 2029. godine,