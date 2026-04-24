Smanjuje se broj letova, a cena putovanja raste: Doplata za gorivo može da poskupi kartu i za više od 100 evra

Rat u Iranu izazvao je lančanu reakciju u globalnoj avio-industriji, rast cena goriva, zatvaranje vazdušnog prostora i povećani troškovi primorali su kompanije da smanjuju broj letova, preusmeravaju rute i postepeno podižu cene karata.

Posledice već osećaju i putnici u Evropi i Srbiji, a stručnjaci upozoravaju da bi glavni talas poskupljenja tek mogao da usledi. Rat u Iranu izazvao je brojne probleme, pre svega, ekonomske jer je naglo i drastično porasla cena nafte. To je u velikoj meri uticalo na transport koji direktno zavisi od nafte, ali i u fizičkom smislu jer su brojne zemlje bile zahvaćene ovim sukobom zbog čega njihov vazdušni prostor nije bio bezbedan. Sve je to povećalo troškove