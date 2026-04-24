Vučič najavio dodatnih 300 miliona evra garancije za stambene kredite za mlade

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Vladi Srbije predložiti povećanje garantnih sredstava za stambene kredite mladima za ovu godinu za dodatnih 300 miliona evra, jer su već iskorišćena sva sredstva iz budžeta predviđena za garantnu šemu. „Već sada smo, pre maja, potrošili sav novac za garantne šeme koje smo kao država obezbedili. Moj predlog je da povećamo iznos za još 300 miliona evra i omogućimo hiljadama mladih da dođu do svog stana“, kazao