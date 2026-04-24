Grad pružio garancije da trolejbuske linije i zaposleni u „SP Dorćol” ostaju u sistemu

Predstavnici reprezentativnog sindikata Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd (GSP) održali su sastanak sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem i rukovodstvom Grada Beograda koji su pružili čvrste garancije da sve trolejbuske linije i svi zaposleni u SP "Dorćol" ostaju u sistemu javnog prevoza.

Kako je saopštio Beoinfo, sastanak je održan povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, a u kojima se navodi da je namera da se izmenama Odluke o javnom prevozu to preduzeće istisne iz autobuskog i trolejbuskog prevoza. Navodi se da su predstavnici sindikata GSP-a održali sastanak sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem i rukovodstvom Grada Beograda, te da je Osnivač dao čvrste garancije da će SP "Dorćol" biti i dalje tu gde jeste, sa svim svojim