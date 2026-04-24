Kriza kojoj se ne nazire kraj: Gorivo u Srbiji pod kontrolom države, ali stručnjak upozorava - nema povratka na staro

Vlada Republike Srbije donela je odluku o produženju Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 8. maja, čime je nastojala da obezbedi stabilnost na domaćem tržištu u jeku globalnih previranja.

Prema ovoj odluci, akcize na bezolovni benzin ostaju 54 dinara po litru, dok će se za gasna ulja plaćati 55,53 dinara. O tome šta ove mere znače za građane, ali i o širem kontekstu energetske krize koja potresa Evropu i svet, za Euronews Srbija govori stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević. Iako produženje uredbe zvuči kao dobra vest za vozače, Vasiljević naglašava da ovakvi potezi države nisu proizvod idealnih okolnosti, već su iznuđeni situacijom na svetskom