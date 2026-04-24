Nikolić: Presuda Toliću, Spasojeviću i Maksimoviću političko nasilje nad Srbima na KiM

Predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić ocenila je danas da presuda privremenih prištinskih institucija izrečena u slučaju Banjska, kojom su Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević osuđeni na doživotnu kaznu zatvora, a Dušan Maksimović na 30 godina, ne predstavlja pravdu, već brutalni čin političkog i institucionalnog nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Nikolić smatra da "to nije rezultat nepristrasnog i pravičnog sudskog postupka,