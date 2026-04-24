Tusk: Pitanje je da li su SAD "lojalne" odbrani Evrope

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas da se postavlja pitanje da li bi Sjedinjene Američke Države bile "lojalne" svojoj obavezi prema NATO-u da brane Evropu u slučaju ruskog napada, i pozvao je Evropsku uniju da postane "pravi savez" za zaštitu kontinenta.

Tusk je za "Fajnenšel tajms" rekao da je "najveće i najvažnije pitanje" za Evropu da li su SAD spremne da budu lojalne, kako predviđaju NATO sporazumi, i upozorio je da bi Rusija mogla da napadne članicu NATO u "mesecima" koji dolaze. "Za celo istočno krilo, mojie susede... pitanje je da li je NATO i dalje organizacija spremna, politički i logistički, da reaguje, na primer, protiv Rusije ako pokušaju da napadnu", rekao je Tusk. On je dodao da su se neke članice