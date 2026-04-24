Uhapšen i optužen vojnik SAD koji je dobio 400.000 dolara u opkladi na hapšenje Madura

Američki vojnik specijalnih snaga, narednik Ganon Ken van Dajk, koji je bio uključen u hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura početkom januara ove godine, uhapšen je i optužen za klađenje na tu operaciju, što mu je donelo 400.000 dolara profita.

Prema optužnici koja je otpečaćena juče, Van Dajk je krajem decembra otvorio račun na Polimarketu, jednom od najpoznatijih sajtova za predviđanje događaja, koji omogućava i klađenje, i uložio je oko 32.000 dolara na predviđanje da Maduro "izlazi" iz Venecuele do januara, u vreme kada je ta opklada bila malo verovatna, prenosi CNN. Protiv njega je podignuta optužnica zbog sumnje da je bio uključen u planiranje i izvršenje operacije hapšenja Madura, i da je imao