Cene goriva u Srbiji: Dizel skuplji dva dinara, cena benzina nepromenjena

U Srbiji će evrodizel danas od 15 sati do četvrtka 30. aprila u isto vreme koštati maksimalno 219 dinara za litar, a cena benzina biće 191 dinar za litar.Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 217 dinara po litru, a benzina 191 dinara po litru, što znači da je dizel poskupeo za dva dinara po litru, dok je cena benzina ostala nepromenjena. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje