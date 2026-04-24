Koliko košta da kupite kuću na 10 najtraženijih lokacija za superbogate

Ultra bogati kupci nekretnina spremni su da plate više od milion dolara za stan od 90 kvadrata u rimskoj ulici Via Veneto, da izdvoje više od dva miliona dolara za kuće sa dve spavaće sobe u selima na Majorci u Španiji, kao i da nastave da ulažu u nekretnine u Njujorku.

To je pokazao najnoviji izveštaj o bogatstvu kompanije Najt Frenk. Godišnji izveštaj ističe 10 najatraktivnijih tržišta nekretnina koja bi trebalo da nadmaše ostala u narednoj godini. Uključujući dva u Sjedinjenim Američkim Državama: Menhetnu i naselje Pacifik Palisejds u Holivudu. Agenti na Upper East Side-u u Njujorku, gde novi stanovi i predratne zgrade mogu koštati i više od 700.000 dolara po kvadratu, prijavili su početkom 2026. svoje najprometnije mesece