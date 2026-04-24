Ovo su najbolja kraft piva na planeti: Održano svetsko prvenstvo pivara

Asocijacija pivara održala je pre dva dana Svetsko prvenstvo piva, događaj koji postoji još od 1996. i promoviše umetnost i nauku pivarstva.

Kako navodi ova organizacija, globalno takmičenje podiže svest potrošača o različitim stilovima piva i sajdera, kao i o njihovim aromatskim profilima. Pivare nominuju svoje proizvode u više od 100 kategorija, a ocenjuje ih više od 200 sudija, koji su profesionalci u ovoj industriji. Dodeljene su 353 medalje, a dobilo ih je 273 pivara. „Evaluacija piva i sajdera odvija se na više nivoa“, kaže Kris Vilijams, direktor Svetskog pivarskog prvenstva. „Na profesionalnom