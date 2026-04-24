Ziđin Koper ostvario profit od pola milijarde evra: Kinezi tvrde da Srbija nema dovoljno bogate minerale

Kompanija Srbija Ziđin Koper prošle godine je prihodovala skoro 227,6 milijardi dinara od prodaje bakra, zlata i srebra, pokazuje njen finansijski izveštaj.

Kada se uračunaju svi prihodi, ali i rashodi firme, Ziđin Koper je u 2025. registrovao neto dobitak od 61,7 milijardi dinara, što bi bilo oko 526 miliona evra. Kompanija Srbija Ziđin Koper je u većinskom vlasništvu (63 odsto) firme Zijin (Europe) International Mining Company, a koja je dalje deo krovne Ziđin Majning Grupe iz Kine. Pored firme Srbija Ziđin Koper, u Srbiji posluje još jedna velika firma iz ove grupacije – Srbija Ziđin Majning, o čijim je rezultatima