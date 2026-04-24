Nove cene goriva koje će važiti do 30. aprila

Litar evrodizela danas od 15 sati do četvrtka 30. aprila u isto vreme koštaće maksimalno 219 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 191 dinar za litar, prenosi Danas.rs.

Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 217 dinara po litru, a benzina 191 dinara po litru. Ovo znači da je dizel poskupeo za dva dinara po litru, dok je cena benzina ostala nepromenjena. Podsetimo, Vlada Srbije produžila je 23. marta Uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti još 150 dana, odnosno do polovine avgusta. Takođe, Vlada je izmenila i uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i podigla cenu dizela za poljoprivrednike za dva