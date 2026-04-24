Vlast planira izgradnju novog dečjeg odmarališta na Kopaoniku kroz javno-privatno partnerstvo, opozicija protiv

Grad Kragujevac planira da sruši postojeće dečje odmaralište na Kopaoniku i na njegovom mestu izgradi novo kroz javno-privatno partnerstvo.

Ta odluka izazvala je rasprava na sednici Skupštine grada između vlasti i opozicije. Predlog te odluke usvojen, a opozicija je pokrenula potpisivanje peticije protiv tog strateškog partnerstva. Na redovnoj sednici Skupštine grada Kragujevac, 15. po redu, usvojen je i Predlog odluke o pokretanju postupka izgradnje novog objekta dečjeg odmarališta na Kopaoniku sa razvojem lokacije na kojoj se nalazi postojeći kroz model strateškog partnerstva. “Zbog dotrajalosti,