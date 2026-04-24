BLOG UŽIVO: Tramp: Prekid vatre između Izraela i Libana produžen za tri nedelje; uprkos primirju izraelska vojska gađala ciljeve u južnom Libanu

Predsednik Donald Tramp saopštio je da je krhko primirje u Libanu produženo za tri nedelje nakon sastanka izraelskih i libanskih predstavnika u Beloj kući, dok sukob Izraela i Hezbolaha ostaje jedna od ključnih tačaka spora u mirovnim naporima SAD i Irana. Tramp je ponovo odbio da odredi rok za okončanje rata sa Iranom uz poruku 'ne požurujte me', okrivljujući nedostatak jasnog vođstva u Teheranu za zastoj u pregovorima koji se odvijaju pod sve većim globalnim ekonomskim pritiskom.

Portparolka Bele kuće: Videli smo neki napredak Irana u poslednjih nekoliko dana Portparolka Bele Kuće Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) izjavila je danas da je Vašington "video neki napredak Irana u poslednjih nekoliko dana", uoči nove runde pregovora o završetku rata. Pregovori su zakazani za kraj nedelje u Pakistanu, a na njima bi Sjedinjene Američke Države (SAD) trebalo da predstavljaju izaslanici predsednika Donalda