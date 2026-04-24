Cena benzina nepromenjena, dizel skuplji za dva dinara

Insajder pre 3 sata  |  Tanjug
Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće viša za dva dinara u narednih sedam dana i litar će iznositi 219 dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou od 191 dinar po litru, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Benzinska pumpa Foto: Unsplash/sippakorn yamkasikorn Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
Povezane vesti »

​Novi skok cene nafte Brent na više od 105 dolara

​Novi skok cene nafte Brent na više od 105 dolara

Politika pre 14 minuta
Cene goriva u Srbiji: Dizel skuplji dva dinara, cena benzina nepromenjena

Cene goriva u Srbiji: Dizel skuplji dva dinara, cena benzina nepromenjena

Forbes pre 2 sata
Nove cene goriva koje će važiti do 30. aprila

Nove cene goriva koje će važiti do 30. aprila

Glas Zaječara pre 2 sata
Kriza kojoj se ne nazire kraj: Gorivo u Srbiji pod kontrolom države, ali stručnjak upozorava - nema povratka na staro

Kriza kojoj se ne nazire kraj: Gorivo u Srbiji pod kontrolom države, ali stručnjak upozorava - nema povratka na staro

Euronews pre 2 sata
Objavljene nove cene goriva: Evo koliko ćemo plaćati narednih sedam dana

Objavljene nove cene goriva: Evo koliko ćemo plaćati narednih sedam dana

B92 pre 2 sata
Cene goriva u Srbiji; Dizel skuplji dva dinara, cena benzina nepromenjena

Cene goriva u Srbiji; Dizel skuplji dva dinara, cena benzina nepromenjena

Nova ekonomija pre 3 sata
Nova cena goriva: Dizel skuplji, benzin bez promene

Nova cena goriva: Dizel skuplji, benzin bez promene

Bujanovačke pre 3 sata
Povezane vesti »

Uhapšen muškarac kod kog je pronađeno pet kilograma marihuane i kokain

Uhapšen muškarac kod kog je pronađeno pet kilograma marihuane i kokain

N1 Info pre 39 minuta
Vučić: Dato 6.645 kredita mladima za stan, predlažem još 300 miliona evra za garantnu šemu (VIDEO)

Vučić: Dato 6.645 kredita mladima za stan, predlažem još 300 miliona evra za garantnu šemu (VIDEO)

RTV pre 54 minuta
Prosečna plata Novosađana u februaru 132.000 dinara: Da li ste blizu?

Prosečna plata Novosađana u februaru 132.000 dinara: Da li ste blizu?

Radio 021 pre 9 minuta
U Loznici policija uhapsila muškarca jer je oštetio životnu sredinu oko Drine i Jadra

U Loznici policija uhapsila muškarca jer je oštetio životnu sredinu oko Drine i Jadra

RTV pre 4 minuta
Đedović Handanović sa Misijom MMF: Energetska situacija u Srbiji stabilna

Đedović Handanović sa Misijom MMF: Energetska situacija u Srbiji stabilna

RTV pre 24 minuta