Cena benzina nepromenjena, dizel skuplji za dva dinara

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće viša za dva dinara u narednih sedam dana i litar će iznositi 219 dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou od 191 dinar po litru, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Benzinska pumpa Foto: Unsplash/sippakorn yamkasikorn Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.