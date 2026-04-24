Mladić iz Leskovca krio 95 grama marihuane u stanu, preti mu kazna zatvora od 3 do 10 godina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, uhapsili su N.

C. (2001) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je u pretresu njegovog stana, pronašla oko 95,7 grama marihuane i jednu vagicu za precizno merenje sa tragovima ove droge. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu. „N.C. (2001) iz Leskovca, koji je po ovlašćenju dežurnog javnog tužioca zadržan zbog krivičnog