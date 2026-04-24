Spirić: Vučiću, moram da te zamolim da u Leskovac ne dolaziš

Poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Spirić obratila se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i poručila mu da u nedelju ne dolazi u Leskovac, nakon što je najavio da će obilaziti sela ambulantnim kolima. “Vučiću, pošto si najavio da ćeš u nedelju obilaziti sela ambulantnim kolima, moram da te zamolim da u Leskovac ne dolaziš”, poručuje Jelena Spirić, narodna poslanica Stranke slobode i pravde i upozorava da u Leskovcu postoje samo dve ekipe hitne pomoći na 144