Akcionari Varner Brosa odobrili, kompaniju preuzima Paramaunt za 111 milijardi dolara

Getty Images Akcionari Vorner Brosa odobrili su da Paramaunt preuzme čuveni filmski studio za 111 milijardi dolara (95 milijardi evra), što je korak koji bi mogao drastično da promeni medijski pejzaž u Americi i svetu.

Prema dogovoru, kompanija Skydance, vlasnik Paramaunta, preuzela bi kontrolu nad svim naslovima i kanalima Varner Brosa, među kojima su Hari Poter, Igra prestola i informativnu mrežu CNN. „Radujemo se stvaranju izuzetne zajedničke kompanije sa Paramauntom, koja će proširiti izbor za potrošače i doneti korist globalnoj kreativnoj zajednici“, izjavio je predsednik Varner Brosa, Semjuel Dipjaca. Dogovor još uvek mora da odobre Ministarstva pravde SAD i evropski