Više od 510 poginulih, hiljade povređenih u nasilju u Tanzaniji posle izbora: Formirana komisija za istraživanje incidenata

Najmanje 518 ljudi je poginulo u nasilju koje je usledilo nakon prošlogodišnjih izbora u Tanzaniji, saopštila je komisija formirana za istraživanje tih incidenata.

Hiljade ljudi je povređeno, uključujući više od 800 sa ranama od vatrenog oružja. Predsednik komisije Mohamed Čande Otman upozorio je da je broj žrtava verovatno veći, jer su neke porodice sahranile svoje bližnje a da tela nisu ni nošena u mrtvačnicu. Otman je takođe preporučio dalju istragu o upotrebi vatrenog oružja, jer su neki svedoci izjavili da su njihovi bližnji pogođeni dok su bili u svojim kućama. Nasilje je izbilo 29. oktobra, kada su mladi izašli na