Bura u NATO se nastavlja, Sančez odbrusio Trampu: "Ne radimo sa mejlovima, stav Španije je jasan"

Premijer Španije Pedro Sančez se nalazi na Samitu Evropske unije na Kipru i tu se oglasio za medije o ideji američkog predsednika Donalda Trampa da NATO suspenduje Španiju jer je odbila da pomogne Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom.

Sam Sančez je već govorio o ovoj temi kada je naveo da Španija u potpunosti podržava sve svoje saveznike unutar Alijanse, ali u okviru međunarodnog prava. "Pa... Mi ne radimo sa mejlovima. Mi radimo samo sa zvaničnom dokumentacijom i stavom koji su, u ovom slučaju, zauzele Sjedinjene Države. Naša pozicija je jasna - absolutno sarađujemo sa saveznicima, ali samo u okviru međunarodnog prava", rekao je Sančez. Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u