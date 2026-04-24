Kladioničar se obogatio nakon Madurovog pada: završio u akciji hapšenja i uzeo 400.000 dolara

Američki vojnik osumnjičen za proneveru više od 400.000 dolara kladeći se na pad predsednika Venecuele Nikolasa Madura optužen je za prevaru, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo pravde SAD.

Ken Van Dajk, iz grupe Ganon, optužen je da je koristio poverljive informacije kako bi se kladio na američku intervenciju u Venecueli 3. januara na veb-sajtu za predviđanja Polimarket, saopštilo je ministarstvo. Osumnjičeni, stacioniran u vojnoj bazi Fort Brag u Severnoj Karolini, "učestvovao je u planiranju i izvršenju" operacije hvatanja Nikolasa Madura i njegovog dovođenja u Sjedinjene Države. "Imao je pristup osetljivim, nejavnim i poverljivim informacijama o