Srpski lekari potvrdili loše stanje Ratka Mladića, oglasio se i ministar: "Ne možete kaznu pretvarati u osvetu"

Mišljenje srpskih lekara koji su posetili generala Ratka Mladića u zatvoru u Hagu, kao i stav ministra pravde Nenada Vujića, jeste da mu u zatvorskim uslovima nije omogućeno adekvatno lečenje.

Vujić je naglasio za beogradske medije da puštanje Mladića na lečenje u Srbiji nije pitanje politike ni presude, već pitanje života, jer bi mu se u Srbiji obezbedila odgovarajuća medicinska nega, što, kako je naveo, nije moguće u zatvorskoj bolnici u Hagu. On je dodao da ga je u ponedeljak posetio u zatvoru u Hagu i da je tada izgledao veoma loše, kao i da su ga u sobu za posete uveli u krevetu. Ministar je naveo da je Mladić 10. aprila imao 11. ili 12. moždani