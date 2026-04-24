Izrael i Liban produžili prekid vatre za tri nedelje na sastanku u Beloj kući

Izrael i Liban produžili su primirje za tri nedelje na sastanku u Beloj kući, posredstvom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, koji je izjavio da je spreman da sačeka "najbolji dogovor" za okončanje sukoba sa Iranom, prenosi danas Rojters.

Borbe između Izraela i proiranske militantne grupe Hezbolah u Libanu predstavljaju jednu od ključnih prepreka za rešavanje šireg, osmonedeljnog regionalnog sukoba, uz iranski nuklearni program i kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Tramp je rekao da ne žuri sa postizanjem mirovnog sporazuma i da želi da on bude "trajan", ističući da Sjedinjene Države imaju jasnu prednost u pomorskom nadmetanju u moreuzu. Dan nakon što je Iran demonstrirao pojačanu kontrolu nad tim