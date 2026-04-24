Privedeni aktivisti u Zrenjaninu, opozicija poručuje: Policija u službi kriminalnog režima

Zrenjaninska opozicija zatražila je od načelnika Policijske uprave tog grada Branislava Todorovića da saopšti zašto je u četvrtak privedeno dvoje građanskih aktivista.

Dvoje aktivista neformalnih građanskih inicijativa "Zrenjaninski zborovi" i "Bicikl gerila" privedeni su u četvrtak oko 15 časova u Miletićevoj ulici u Zrenjaninu, nakon što su uklanjali političke nalepnice "Žuti lopovi" i ispisali grafit "Studenti pobeđuju", preneo je portal Volim Zrenjanin. Taj portal navodi da su prema aktivistima podnete prekršajne prijave, dok jedna od privedenih tvrdi da je tokom postupanja policije bila primorana da se potpuno skine tokom