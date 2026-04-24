Sančez: Nisam zabrinut da bi Španija mogla biti kažnjena suspenzijom članstva u NATO

N1 Info pre 57 minuta  |  Beta
Španski premijer Pedro Sančez izjavio je danas da nije zabrinut zbog procurelog mejla Pentagona, u kojem se sugeriše da bi Španija zbog toga što ne podržava rat u Iranu mogla biti kažnjena suspenzijom članstva u NATO. „Nisam zabrinut.

Ispunjavamo svoje obaveze prema NATO. Stav španske vlade je jasan: apsolutna saradnja sa saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava“, ​​rekao je Sančez za Politiko po dolasku na samit lidera EU na Kipru. On je odbio da razgovara o konkretnom sadržaju procurelog dokumenta Pentagona, o kome je prvi izvestio Rojters, insistirajući da njegova vlada „ne komentariše mejlove, već zvanična dokumenta i stavove koje su zauzele, u ovom slučaju, Sjedinjene Države“.
Nastavlja se haos u NATO zbog rata na Bliskom istoku: Premijer Španije odbrusio Trampu

Šokantne pretnje iz Vašingtona: Tramp povlači opasne poteze protiv dve evropske sile zbog Irana

Španski premijer o Trampovim pretnjama: Puna saradnja sa saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava

EU priprema plan zajedničkog odgovora na potencijalne napade članica bez podrške SAD

"Tramp provocira"

Velika Britanija poručila Americi: "Samo mi imamo suverenitet nad Foklandskim ostrvima"

Opšte rasulo u NATO! Tramp hoće da izbaci Španiju, Nemačka i Italija snažno podržale Madrid

Makron: Svi su protiv evrope, moramo biti samouvereni

„Tramp jeste promenio režim u Teheranu“: Analiza britanskog profesora za Gardijan „teške strateške greške“ koja je „ojačala“…

Bivši britanski ambasador u SAD Mendelson pod istragom EU zbog zloupotrebe službenog položaja

AfD zloupotrebljava poslanička pitanja radi zastrašivanja?

Izrael nastavlja sa napadima na Liban, Hezbolah tvrdi da je prekid vatre beznačajan

