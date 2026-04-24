Sančez: Nisam zabrinut da bi Španija mogla biti kažnjena suspenzijom članstva u NATO

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je danas da nije zabrinut zbog procurelog mejla Pentagona, u kojem se sugeriše da bi Španija zbog toga što ne podržava rat u Iranu mogla biti kažnjena suspenzijom članstva u NATO. „Nisam zabrinut.

Ispunjavamo svoje obaveze prema NATO. Stav španske vlade je jasan: apsolutna saradnja sa saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava“, ​​rekao je Sančez za Politiko po dolasku na samit lidera EU na Kipru. On je odbio da razgovara o konkretnom sadržaju procurelog dokumenta Pentagona, o kome je prvi izvestio Rojters, insistirajući da njegova vlada „ne komentariše mejlove, već zvanična dokumenta i stavove koje su zauzele, u ovom slučaju, Sjedinjene Države“.