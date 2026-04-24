Tramp: Naredio sam Ratnoj mornarici SAD da puca i ubija svaki čamac, makar bio mali, koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naredio je kasno sinoć američkoj mornarici da "puca i ubija" male iranske čamce koji postavljaju mine u Ormuskom moreuzu, prenosi danas Asošijeted pres.

Tramp je tu odluku objavio na društvenim mrežama, dan nakon što je Iran ponovo demonstrirao sposobnost da ometa saobraćaj kroz taj ključni pomorski prolaz, kroz koji u mirnodopskim uslovima prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i prirodnim gasom. "Naredio sam Ratnoj mornarici Sjedinjenih Država da puca i ubija svaki čamac, makar bio mali, koji postavlja mine u vodama Ormuskog moreuza", naveo je Tramp, dodajući da američki minolovci "upravo čiste moreuz". On