Sindikat GSP Beograd demantuje ukidanje trolejbuskih linija

Reprezentativni sindikat Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd (GSP) je danas demantovao da će izmenama i dopunama gradske Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda biti ukinute ili izmenjene trolejbuske linije i da će biti otpuštanja u GSP.

U saopštenju objavljenom na sajtu Beoinfo navodi se da su im to garantivali gradonačelnik Aleksandar Šapić i rukovodstvo Grada Beograda. Sindikat je navo da je u toku tender – javna nabavka 60 novih trolejbusa, a i da trolejbuske linije ostaju. Nove planirane EKO-linije koje potencijalno mogu da budu predmet javno-privatnog partnerstva ili da budu poverene JKP GSP „Beograd“, ne predstavljaju nikakvu pretnju niti smetnju, kaže sindikat uz ocenu da su te linije