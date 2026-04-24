Vojnik SAD optužen za dobitak na klađenju na hapšenje Madura

Pripadnik američkih specijalnih snaga uključen u vojnu operaciju zarobljavanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura optužen je da je koristio poverljive informacije o toj misiji da osvoji više od 400.000 dolara na onlajn kladionici, javili su juče američki savezni zvaničnici.

Genon Ken Van Dajk učestvovao je u operaciji hvatanja Madura u januaru i koristio svoj pristup poverljivim informacijama da zaradi na sajtu za klađenje Polimarket (Polymarket), saopštila je kancelarija saveznog tužioca u Njujorku. Optužbe Ministarstva pravde Ministarstvo pravde ga je optužilo za nezakonitu upotrebu poverljivih vladinih informacija za ličnu dobit, krađu vladinih informacija koje nisu za javnost, prevaru i sprovođenje nezakonite monetrne transakcije.