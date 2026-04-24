Vojnik SAD optužen za dobitak na klađenju na hapšenje Madura

Pripadnik američkih specijalnih snaga uključen u vojnu operaciju zarobljavanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura optužen je da je koristio poverljive informacije o toj misiji da osvoji više od 400.000 dolara na onlajn kladionici, javili su juče američki savezni zvaničnici.

Genon Ken Van Dajk učestvovao je u operaciji hvatanja Madura u januaru i koristio svoj pristup poverljivim informacijama da zaradi na sajtu za klađenje Polimarket (Polymarket), saopštila je kancelarija saveznog tužioca u Njujorku. Optužbe Ministarstva pravde Ministarstvo pravde ga je optužilo za nezakonitu upotrebu poverljivih vladinih informacija za ličnu dobit, krađu vladinih informacija koje nisu za javnost, prevaru i sprovođenje nezakonite monetrne transakcije.
Povezane vesti »

Uhapšen i optužen vojnik Sjedinjenih Američkih Država koji je dobio 400.000 dolara u opkladi na hapšenje Madura

Uhapšen i optužen vojnik Sjedinjenih Američkih Država koji je dobio 400.000 dolara u opkladi na hapšenje Madura

Insajder pre 35 minuta
Vojnik SAD optužen za dobitak na klađenju korišćenjem poverljivih informacija o napadu na Madura

Vojnik SAD optužen za dobitak na klađenju korišćenjem poverljivih informacija o napadu na Madura

N1 Info pre 25 minuta
Skandal u američkoj vojsci: Specijalac zaradio 400.000 dolara na Madurovom padu

Skandal u američkoj vojsci: Specijalac zaradio 400.000 dolara na Madurovom padu

B92 pre 2 sata
Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

BBC News pre 2 sata
Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

Danas pre 2 sata
Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

Radio 021 pre 2 sata
Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

Učestvovao u zarobljavanju Madura, a prethodno se kladio i zaradio 400.000 dolara

Južne vesti pre 2 sata
Može da gradi istovremeno i do 50 nuklearnih reaktora: Kina učvršuje poziciju jednog od globalnih lidera

Može da gradi istovremeno i do 50 nuklearnih reaktora: Kina učvršuje poziciju jednog od globalnih lidera

Danas pre 5 minuta
Cilj - odmazda Evrope. Procurio tajni plan Pentagona: Amerika želi da kazni saveznike, spominje se i drastična opcija

Cilj - odmazda Evrope. Procurio tajni plan Pentagona: Amerika želi da kazni saveznike, spominje se i drastična opcija

Blic pre 0 minuta
Ovo je najskuplji metal na svetu! Košta neverovatnih 325 dolara za gram: Koristi se svuda oko nas, a najviše ga ima jedna…

Ovo je najskuplji metal na svetu! Košta neverovatnih 325 dolara za gram: Koristi se svuda oko nas, a najviše ga ima jedna država

Blic pre 15 minuta
Tusk: Glavno pitanje za EU - da li bi SAD bio lojalni saveznik ako bi Rusija probala da napadne

Tusk: Glavno pitanje za EU - da li bi SAD bio lojalni saveznik ako bi Rusija probala da napadne

NIN pre 0 minuta
Rojters: SAD razmatraju opcije za sankcionisanje saveznika iz NATO jer ih nisu podržali u ratu protiv Irana

Rojters: SAD razmatraju opcije za sankcionisanje saveznika iz NATO jer ih nisu podržali u ratu protiv Irana

NIN pre 0 minuta