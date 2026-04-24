Podeljeno više od 6.600 kredita za mlade, Vučić predlaže još 300 miliona evra za 2026. godinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je podeljeno 6.645 kredita za mlade za subvencionisanu kupovinu stanova, predloživši Vladi Srbije da država treba da izdvoji za garantnu šemu još 300 miliona evra za ovu godinu.

Predsednik Srbije je, u objavi na društvenoj mreži Instagram, podsetio da je ideja o kreditima za mlade u početku izgledala kao neizvodljiv projekat. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Kad smo krenuli sa tom idejom, ljudima je, posebno mladim, to najpre izgledalo kao neverovatna stvar, kao stvar do koje se teško dolazi, kao nešto što država ne može da ispuni. Mi smo već sada, pre maja meseca, potrošili sav novac za garantne šeme koje smo kao