Predat zahtev za lečenje Ratka Mladića u Srbiji, Mehanizam u Hagu odluku donosi na osnovu posebnih okolnosti

Porodica i advokat bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića zatražili su od Mehanizma u Hagu njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiji zbog, kako navode, izuzetno teškog zdravstvenog stanja i tvrdnji da je u kritičnom stanju.

Sin generala, Darko Mladić, izjavio je da Tribunal nema obavezan rok za odlučivanje, ali da očekuje da odluka bude doneta što pre, jer je njegov otac, prema tvrdnjama porodice i lekara, u kritičnom stanju. On je precizirao da zahtev sadrži izveštaje srpskih lekara koji su ove sedmice pregledali Mladića, kao i lekara UN u pritvorskoj jedinici u Hagu, uz pravne standarde i ranije primere sličnih odluka. "Ono što je sada različito jeste da su obe strane saglasne da je