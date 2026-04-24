RZS: U prva tri meseca 2026. rođeno 495 beba više nego u istom periodu lani, dok je broj umrlih u padu

U Srbiji je u prva tri meseca 2026. rođeno 14.166 beba, dok je preminulo 25.566 ljudi, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U periodu januar-mart 2026. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, zabeležen je rast broja živorođenih za 495 (3,6 odsto), kao i pad broja umrlih za 631 (2,4 odsto). "U Republici Srbiji, u periodu januar-mart 2026. godine, broj živorođenih iznosio je 14.166. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je iznosio 13.671, beleži se rast od 495, odnosno 3,6 odsto", navodi se na sajtu RZS. Broj umrlih u istom periodu iznosio je 25.566, što je za 631 manje