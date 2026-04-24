Iran postepeno otvara vazdušni prostor: Obnovljeni letovi ka Turskoj i Omanu

Aerodrom u Teheranu obnoviće svoje međunarodne letove za Muskat i Istanbul, objavila je danas iranska novinska agencija Tasnim.

Letovi sa teheranskog aerodroma "Imam Homeini" za Muskat i Istanbul trebalo bi da se nastave u nedelju, prenosi Al Džazira. Iran je počeo sa delimičnim otvaranjem svog vazdušnog prostora i obnavlja letove od 18. aprila u okviru četvorostepenog plana za obnavljanje svakodnevnih usluga. Prve operacije su započele na istoku zemlje, dok glavna čvorišta kao što je teheranski aerodrom Imam Homeini, ponovo otvorena 20. aprila. Iran je zatvorio svoj vazdušni prostor nakon