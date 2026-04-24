Poruka Londona nakon prepiske iz Pentagona: Foklandska ostrva su britanska teritorija

Velika Britanija jedina ima suverenitet nad Foklandskim ostrvima, saopšteno je iz Dauning strita, nakon što su mediji ranije danas objavili interni mejl zvaničnika Pentagona u kojem se navodi da Sjedinjene Američke Države preispituju svoju procenu podrške britanskom suverenitetu nad tim ostrvima. "Ne možemo biti jasniji po pitanju stava Velike Britanije o Foklandskim ostrvima. Ono je dugogodišnje i nepromenjeno. Suverenitet je na Velikoj Britaniji i