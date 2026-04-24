Vlada Srbije produžila uredbu: Ostaju niže akcize na gorivo do 8. maja

Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte do 8. maja, pa će akciza na derivate nafte i to za bezolovni benzin i dalje biti 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara po litru.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, nova Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte stupa na snagu danas. Vlada Srbije donela je početkom aprila novu odluku o dodatnom smanjenju akciza na gorivo koje su niže za ukupno 25 odsto u odnosu na ono što je predviđeno Zakonom o akcizama, kako bi se sprečio veći rast cena naftnih derivata. Prema toj odluci nivo akciza je dodatno smanjen sa 20 na 25 odsto u odnosu na zakonski nivo. Kako je tada