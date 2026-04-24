Glumac Gagi Jovanović napadnut u Zemunu: Među okupljenim naprednjacima viđen i predsednik ove gradske opštine

Glumac Dragan Gagi Jovanović poprskan je biber sprejem u Zemunu, nakon što je prethodno razgovarao sa okupljenima oko SNS štandova. On je za N1 rekao da je hteo da ih pita što su došli i šta žele. "Zamolio sam nekoga - kome da prijavim ovo, ali ne znam, ovi momci (policajci, prim.aut) ne znaju srpski", rekao je.

"Oni (pristalice SNS-a, prim.aut) su mi rekli da su došli da oni čuvaju Zemun... Pa i mi smo ovde iz Zemuna. To je sve smešno, te imitacije, sad će oni da blokiraju Zemun. Izgleda da mi treba da imitiramo sada njih", rekao je. Dodao je da je "ovo još jedan jako loš potez vlasti". Kako javlja reporterka N1, policijska brigada je izašla na ulicu i napravila kordon duž dela gde se nalaze pripadnici SNS-a. Profesorka Biološkog fakulteta Biljana Stojković koja se nalazi