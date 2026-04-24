Detonacije u Teheranu, dejstvovao PVO po malim dronovima

Iranski PVO sistemi u stanju visoke pripravnosti tokom primirja

Protivvazdušna odbrana u iranskoj prestonici Teheranu danas je aktivirana kako bi gađala male dronove, uprkos tome što je u Iranu na snazi primirje, javili su mediji u toj zemlji. Kako je navela poluzvanična agencija Fars, PVO sistemi su aktivirani nakon što su iznad nekoliko delova Irana primećeni mali dronovi. Agencija je citirala iranskog vojnog eksperta koji je rekao da su PVO sistemi uvek u stanju visoke pripravnosti tokom primirja i da moraju da reaguju na