Epidemija malih boginja odnela 30 života

SZO: Većina preminulih su deca mlađa od dve godine, strah od daljeg širenja

Bangladeš je potvrdio 30 smrtnih slučajeva u epidemiji malih boginja, a većina žrtava je mlađa od dve godine, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO). SZO je navela saopštila da je od sredina marta bilo još 166 sumnjivih smrtnih slučajeva od ove bolesti, prenosi Rojters. Zdravstveni stručnjaci su izjavili da je to najveći broj smrtnih slučajeva od malih boginja u poslednjih nekoliko decenija. Više od 19.000 sumnjivih smrtnih slučajeva prijavljeno