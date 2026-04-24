Fon der Lajenova: Pregovori o pristupanju Ukrajine EU da počnu odmah

Hrabar otpor Ukrajine Rusiji je nepokolebljiv, takođe i podrška Evrope

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas u Lefkoziji na Kipru da bi pregovori o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji trebalo da počnu bez odlaganja. "Hrabar otpor Ukrajine Rusiji je nepokolebljiv. Takođe i podrška Evrope. U svetlu kontinuiranih reformskih napora Ukrajine, pregovori o pristupanju trebalo bi da počnu bez odlaganja", napisala je Fon der Lajen na platformi Iks, nakon trilateralnog sastanka sa predsednikom Evropskog saveta