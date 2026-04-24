Izraelska vojska: ubijena tri operativca Hezbolaha

Hezbolah u odvojenom incidentu napao trupe koje su delovale u južnom Libanu

Izraelska vojska saopštila je da je danas ubila trojicu operativaca libanske militantne grupe Hezbolah koji su ispalili protivavionsku raketu na izraelski dron iznad južnog Libana. U saopštenju se navodi da je pokušaj obaranja izraelskog drona bio neuspešan, preneo je Tajms of Izrael. Vojska ističe da je Hezbolah u odvojenom incidentu napao trupe koje su delovale u južnom Libanu dronom napunjenim eksplozivom kada je jedan rezervista lakše povređen. Navodi se da je,