Monako savladao Barselonu i izborio plej-of

Francuski tim trijumfovao 79:70 uz odlične partije Tajsa i Okoba, Nedović ostao na klupi

Košarkaši Monaka plasirali su se u plej-of Evrolige, pošto su večeras u plej-inu savladali Barselonu rezultatom 79:70. R ival Monaku biće najbolji tim ligaškog dela - Olimpijakos. Danijel Tajs ubacio je 16, Eli Okobo 14, a Majk Džejms 13 poena, uz 10 asistencija. Nemanja Nedović se oporavio od povrede, ali nije ulazio u igru. Kod Barselone Vili Klajburn postigao je 16, a Toko Šengelija 14 poena. Preostali parovi četvrtfinala: Fenerbahče - Žalgiris, Valensija -