Peskov: Plan Finske da dozvoli uvoz nuklearnog oružja je konfrontacija

Vlasti u Helsinkiju objavile su izveštaj u kojem se navodi da Finska neće koristiti oružje za masovno uništenje, kao i da neće postati nuklearna sila

MOSKVA – Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je danas planove Finske da dozvoli uvoz i skladištenje nuklearnog oružja „konfrontacijom”. „Tako to treba shvatiti. Štaviše, to je sukob u koncentrisanom obliku”, rekao je Peskov za televiziju Rusija 1, prenele su RIA Novosti. Finsko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da je vlada podnela parlamentu predlog kojim se dozvoljava uvoz, transport, isporuka i skladištenje nuklearnog oružja u, kako se navodi,