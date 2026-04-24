Tramp: Desetkovali smo Iran, nema potrebe da koristimo nuklearno oružje

Iran možda obnovio deo svoje PVO tokom primirja

Američki predsednik Donald Tramp kategorički je večeras isključio upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana, ali je naveo da su američke snage naoružane. Tramp je na pitanje novinara u Beloj kući da li bi upotrebio nuklearno oružje protiv Irana, odgovorio odrečno, preneo je Skaj njuz. "Ne, ne bih. Zašto bi mi to bilo potrebno? Zašto bi se postavljalo tako glupo pitanje?...Zašto bih koristio nuklearno oružje kada smo ih potpuno, na veoma ubedljiv način, desetkovali?",