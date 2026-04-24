Tramp: Primirje Izraela i Hezbolaha produženo za tri nedelje

Tramp je nakratko prisustvovao sastanku delegacija Izraela i Libana u Beloj kući

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je postignut dogovor predstavnika Izraela i Libana na sastanku u Beloj kući da primirje bude produženo za tri nedelje. "Sastanak je protekao veoma dobro!", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Sošl. Tramp, koji je nakratko prisustvovao sastanku delegacija Izraela i Libana u Beloj kući, istakao je da će Sjedinjene Američke Države sarađivati sa Libanom kako bi mu pomogle da se zaštiti od libanske