Više sile koje su važile od 27. januara od juče ne važe

JSK „Ukrtransnafta” je obavestila MOL da je prijem sirove nafte iz Belorusije preko gasovodnog sistema „Družba” počeo u Ukrajini juče u podne.

MOL očekuje da će prve pošiljke sirove nafte nakon ponovnog pokretanja ukrajinskog dela naftovoda stići u Mađarsku i Slovačku najkasnije do danas. AD „Ukrtransnafta”, kompanija odgovorna za upravljanje ukrajinskim delom cevovoda „Družba”, zvanično je obavestila MOL da su radovi na popravci naftovoda „Družba” završeni i da su uslovi više sile koji su važili od 27. januara 2026. godine prestali da važe od 21. aprila 2026. godine. Prema obaveštenju, AD „Ukrtransnafta”