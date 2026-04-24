Zemun: uručena 82 paketa hrane za najugroženije porodice

Komesarka za izbeglice i migracije Srbije Nataša Stanisavljević razgovarala je danas sa predsednikom opštine Zemun Gavrilom Kovačevićem o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i nastavak pružanja podrške izbeglicama i interno raseljenim licima. Tom prilikom, na teritoriji opštine Zemun uručena su 82 paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica, kao vid konkretne pomoći u prevazilaženju svakodnevnih životnih izazova, navodi se u